Nomina Comandante Municipale, interrogazione di Colagiovanni e Fasolino

I consiglieri comunali di Campobasso del gruppo dei “Popolari per l’Italia”, Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino, hanno presentato un’interrogazione per conoscere quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione in carica riguardo «alla nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale del capoluogo di regione. Come noto – hanno sottolineato – il suddetto corpo è privo di una guida stabile da diversi anni. L’attuale amministrazione, durante la campagna elettorale, ha più volte annunciato che, in caso di vittoria, avrebbe emanato un avviso pubblico per selezionarla. Ad oggi però – hanno concluso Colagiovanni e Fasolino – nonostante le reiterate promesse, non si è ancora provveduto in merito».