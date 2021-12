Noleggio auto a lungo termine: a chi conviene e cosa c’è da sapere

Il noleggio auto a lungo termine conviene non soltanto alle piccole e medie imprese, bensì anche ai privati che quotidianamente devono utilizzare un mezzo privato per poter recarsi sul luogo di lavoro o semplicemente per utilizzarlo con la famiglia.

A dimostrare la convenienza della soluzione NLT, è anche l’andamento sempre più positivo registrato nell’ultimo periodo. Ciò che viene apprezzato maggiormente dalla locazione per un lungo periodo di un mezzo, non è soltanto il risparmio economico, bensì la possibilità di aver tutto incluso in un solo canone mensile.

Andamento recentemente confermato da Giovanni Spera, fondatore di Finrent.it, che ha strutturato un report completo sul mercato del noleggio a lungo termine in Italia durante questo periodo di Covid.

Perché il noleggio auto a lungo a termine va così forte?

Il noleggio auto a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile all inclusive. All’interno di quest’ultimo, la società di locazione garantisce al locatario non solo il mezzo che ha voluto in fase pre contrattuale, ma anche quanto segue:

Bollo auto;

Polizza RCA;

Manutenzione ordinaria;

Manutenzione straordinaria;

Assistenza stradale.

Il compenso economico da destinare alla locazione del mezzo dipende da molteplici fattori. Dal numero di chilometri inclusi, dalla tipologia di veicolo, dal numero di anni sottoscritti come utilizzo e non di meno, dalla scelta di inserire l’anticipo oppure no.

Ricordiamo che ogni scelta presa per la nostra vita, soprattutto se fatta con un certo criterio, ci consentirà di vivere ogni giorno serenamente. Anche quella che può sembrare la più banale, come l’auto da guidare, si rivela estremamente importante.

Se dovessimo parlare di convenienza economica, sicuramente locare una macchina per un periodo più lungo è maggiormente indicato a chi percorre almeno 15.000 chilometri in un anno. Non di meno, risulta perfetta anche per chi vuol liberarsi dai pensieri relativi alle scadenze.

Il NLT è caro? Cosa valutare prima di sceglierlo

Come abbiamo spiegato nei paragrafi precedenti, il costo del canone del NLT dipende da diversi fattori. Ma quello che potrebbe preoccupare qualsiasi automobilista è l’importo iniziale da dover affrontare. A differenza di quando si vuol comprare un veicolo, il noleggio a lungo termine permette anche di optare per il “senza anticipo”.

Nonostante l’opzione senza anticipo possa risultare conveniente, ci teniamo a dire che questo comporta un lieve aumento del prezzo del canone che viceversa, sarebbe più ridotto per via del capitale anticipato in fase iniziale.

Ogni preventivo va analizzato soggettivamente, in quanto potrebbe variare in base alla personalizzazione del pacchetto selezionato. La scelta va in ogni caso razionalizzata, pensando e calcolando minuziosamente i propri utilizzi nella vita di tutti i giorni.

La soluzione NLT potrebbe essere valida anche per coloro hanno conseguito la patente da un periodo inferiore ai 3 anni. Il costo assicurativo per i neopatentati è un elemento che inficia gravemente sulla scelta dell’acquisto di un’auto o sulla possibilità di noleggiarla.

Abbiamo già parlato in un articolo di qualche giorno fa di come le truffe assicurative vengano scoperte e sanzionate, quindi è bene prestare molta attenzione anche sotto questo punto di vista, soprattutto quando l’offerta sembra troppo allettante.

Nel canone mensile della locazione a lungo termine, è possibile usufruire della guida di veicoli adatti proprio ai neopatentati, affinché anche loro possano risparmiare un po’ di soldi sul mantenimento del veicolo.

Noleggio auto a lungo termine: qualsiasi modello a propria disposizione

Un’altra caratteristica che non passa inosservata sul noleggio auto a lungo termine, è la possibilità di poter prendere in locazione dei veicoli ever green. Infatti le società di autonoleggio mettono a disposizione mezzi elettrici e completamente ibridi.

Per poter avere tra le mani mezzi simili (tramite l’acquisto=, ci vorrebbe una disponibilità di capitale non indifferente. Naturalmente rispetto ad un veicolo a motore diesel o benzina, per chi noleggia l’automobile ci sarà un risparmio anche sul carburante.

Infatti il consumo elettrico o ibrido delle macchine green, è molto più inferiore rispetto a quelli a diesel o benzina.

In conclusione, raccomandiamo di fare una analisi completa calcolando e facendo le dovute differenze tra gli eventuali costi di proprietà di un’auto e del noleggio a lungo termine.