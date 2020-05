noisiamoinvisibiliperquestogoverno, la protesta della Campolieti

Una protesta messa in campo per cercare di sollecitare «un Governo che è sordo alle esigenze delle scuole private paritarie». E’ questa la protesta della scuola Campolieti di Termoli che, assieme alle altre paritarie nazionali del circuito Usmi Nazionale, ha voluto far sentire la propria voce. Sotto la lente le incertezze per il futuro dei bambini e dell’insegnamento alla scuola dell’Infanzia a causa dell’emergenza Covid e con il Governo che ancora non ha sciolto la riserva rispetto a quelli che sarebbero gli eventuali “ammodernamenti” da dover fare. Una problematica che rischia di vedere sparire l’insegnamento e l’aiuto nei confronti delle famiglie.

