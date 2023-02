“Noi vittime della guerra tra Regione e azienda. Siamo stufi, vogliamo essere pagati”

Parlano a “Fuori dal coro” di Rete 4 gli autisti dell’Atm. Interpellato anche l’ad della società, Giuseppe Larivera. Prima la risposta-choc all’inviata: “Lei non si deve porre il problema di come fanno a mangiare”. “Come no?”, la replica. “Allora gliela spiego: quando arrivano nuovi soldi, li trasferiamo”, ha chiosato l’imprenditore

“Mi interessa il futuro di Antonio, Antonio e Angela che, con 80 loro colleghi della società di trasporti (Atm) affidataria del servizio dalla Regione Molise, non prendono lo stipendio”. Ha esordito così Mario Giordano, giornalista e conduttore di “Fuori dal coro” che è andato in onda ieri sera, martedì 14 febbraio, su Rete 4.

“Non lo percepiamo da ottobre, novembre e tredicesima e a novembre ha pagato la Regione – ha risposto pronto Antonio –. Facciamo i nostri turni e portiamo le persone a lavorare in tutta sicurezza. Non c’è differenza tra gli autisti di autobus e i piloti di aereo. Siamo vittime di una diatriba ventennale tra Regione e azienda, siamo stufi e vogliamo la certezza dello stipendio per lavorare tranquilli per la nostra sicurezza e quella degli altri”. Poi è stata la volta della signora Angela che ha ribadito, a nome del marito, di essere “stanchi di chiedere soldi ai nostri figli per andare a lavorare”.

Poi le interviste dell’inviata Costanza Tosi dal Terminal Bus di Campobasso. “Ti ritrovi a scegliere tra comprare da mangiare e pagare le bollette”, è stata la risposta amara di un autista. In seguito, la stessa inviata si è recata dall’amministratore delegato dell’azienda, Giuseppe Larivera che, alla domanda “come fanno a mangiare?”, ha risposto di getto: “Lei non si deve porre il problema di come fanno a mangiare”, “Come no?”, la risposta della Tosi. “Gliela spiego – ha ribattuto Larivera dopo un breve stacco sulle interviste –. Quando arrivano nuovi soldi, li trasferiamo”.

La società che gestisce il servizio “dà la colpa alla Regione – ha asserito l’inviata –. Il proprietario dice di non avere i soldi. Eppure Larivera non sembrerebbe avere problemi di soldi. Sono tantissime le proprietà che fanno a capo a società di cui lui fa parte come, ad esempio, questi capannoni (indicandoli all’operatore) del Comune di Termoli affittati a noti marchi. Ma non basta. Tra le proprietà dell’imprenditore anche barche di lusso. Eccolo qua, è questo bianco e beige lo yacht di Larivera e guardate (indicando lo smartphone) in alta stagione viene affittato a 53.500 euro a settimana. Il catamarano nero (di fronte a me) è sempre della società di Larivera. Costo a settimana? 50mila euro”.

Poi, l’inviata si reca a casa della signora Angela, moglie dell’autista Antonio, che le mostra una lettera di sfratto. “Ci hanno mandato lo sfratto perché non pagavamo gli affitti da sei mesi…”. “Non li pagavate perché non avevate soldi”, ha concluso per lei la giornalista. “Se tutti non mi paghi tutti i mesi come faccio io a pagare l’affitto. Noi vogliamo lo stipendio, pretendiamo lo stipendio…”. Ripetizione voluta per far passare meglio il concetto perché la dignità umana, quella no, non ha prezzo e, soprattutto, non ha scadenza. (Adimo)