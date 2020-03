”Noi stiamo per rinascere”

Le riflessioni di Clarissa Succi, giovane universitaria isernina: ”Fermarsi è fondamentale, finita la tempesta, ripartiremo a vele spiegate”

Chiedete ad un ergastolano dove andrà domani, non vi risponderà. Chiedete ad un neonato la legge di gravitazione universale, non vi capirà. Chiedete ai vostri nonni di registrare unTik Tok, vi guarderanno smarriti. Chiedete a voi stessi di sognare, non sapreste più farlo. Siamo ancorati alla realtà, comodi tra un notiziario e un quotidiano, accoccolati su diritti, come la libertà, che non ci siamo preoccupati di conquistare né difendere, certi che il nostro fortino di quotidianità sia inespugnabile. Ma, siamo stati traditi. Siamo sprofondati in una dimensione nuova, abissale, oscura e la nostra bolla di realtà è scoppiata, precipitando su una Corona fin troppo appuntita. Il mitomane uomo del ventunesimo secolo, come in una sorta di contrappasso dantesco, è stato messo all’angolo da un essere minuscolo, un virus che subdolamente l’ha privato della libertà, dell’altro, del lavoro e, nei casi più gravi, della vita. Ci sentiamo persi, soli e abbiamo paura in quello che, tradizionalmente, è per ciascuno il luogo più sicuro: la casa. Rimpiangiamo costantemente la libertà che ci è stata sottratta, ma, in fondo, ci preoccupiamo all’idea di dovercene riappropriare un giorno di nuovo, come se avessimo smesso di sapere cosa significhi “essere liberi”. Abbiamo bisogno di ridisegnare ciò che era abituale, dimostrando a noi stessi che essere un uomo moderno significa, una volta scampata la tempesta, ripartire a vele spiegate: sostare in porto è da perdenti, tirare i remi in barca conduce alla morte. Sognare al di là di una finestra, chiusa sul mondo, è difficile, utopico addirittura, ma sforzarsi di immaginare come sarà la nostra nuova realtà ci tiene vivi. Saremo diversi, faremo fatica a riconoscerci guardando indietro, ma dobbiamo prometterci di essere migliori. Dalla reclusione impareremo che non è mai troppo tardi per un ultimo tuffo al mare, che non è mai abbastanza freddo per una passeggiata in montagna e che, in fondo, le corse sotto la pioggia sono ancora romantiche. Dall’isolamento mutueremo la consapevolezza che l’Io senza il tu non potrebbe esser scritto con la lettera maiuscola: staremo insieme, torneremo ad abbracciarci, forte, a tendere la mano a chi la aspetta da tempo. Videochiamate, messaggi, vocali: ci stanno aiutando a sentirci meno soli, ma il profumo di chi ami continua a mancarti, lo stesso su cui da domani ci soffermeremo di più, rifiutando una telefonata, silenziando un sms. Dalla lentezza delle colazioni, dai pomeriggi trascorsi sul divano, apprenderemo che vivere senza correre è possibile, che il tram perso è rimediabile, che il ritardo, scusabile, che fermarsi è fondamentale. Dal tempo rubato capiremo che non c’è nulla che non si possa fare o dire oggi, che non ci sarà tempo di rimandare, che il rimpianto logora. Dal lavoro che non c’è impareremo a non lamentarci della mezz’ora rubata dal capo in ufficio, dalla scuola chiusa, che studiare non è poi così male e che alle fine ci mancano anche i temuti prof. Sovente, in periodi storicamente difficili e controversi, quale quello che stiamo vivendo, si pensa che la ricerca della bellezza, del positivo, sia roba da poeti: ecco, forse questo coronavirus ci insegnerà che un mondo traboccante di poesia è ciò che può salvarci. Quando tutto finirà, dobbiamo impegnarci affinché il “vissero felici e contenti” perduri. È una sorta di seconda possibilità, vivremo due vite: noi stiamo per rinascere. (Clarissa Succi)