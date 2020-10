“Noi soccorritori del 118 guardiamo in faccia al Covid, ma siamo degli invisibili”

Nell’emergenza Covid che sta “flagellando” l’Italia da mesi, sono tante le figure in prima linea che stanno combattendo questa dura battaglia. Tra i tanti, però, c’è una categoria che lavora e rischia in silenzio e alla quale quasi quasi mai è dato il giusto riconoscimento. Parliamo dei volontari che prestano servizio sul territorio come 118. A medici, infermieri e Oss il sacrificio è stato sempre riconosciuto. Ai volontari del 118 quasi mai. Eppure si tratta di figure che sono sul territorio dalla mattina alla sera a guardare in faccia al Covid. Sono loro che vengono a contatto per primi con i pazienti positivi perché devono andare a prenderli, caricarli sulle barelle e portarli al pronto soccorso. Oggi accogliamo lo sfogo, amaro, di un volontario molisano: “Noi combattiamo il Covid in strada, al freddo, al caldo, tra i rischi sulle ambulanze. Eppure sembra che siamo invisibili. Noi siamo la prima linea del fronte insieme a medici e infermieri e noi lo facciamo, spesso, in condizioni precarie. Se noi ci ammaliamo non siamo tutelati. Percepiamo un piccolo rimborso che nemmeno ci arriva puntualmente. Noi andiamo con le nostre auto sulle postazioni che ci vengono assegnate e il rimborso, però, ci arriva in ritardo. Siamo l’unica regione in cui gli autisti soccorritori non sono assunti, eppure il servizio territoriale lo portano avanti le associazioni e per questo credo che noi siamo fondamentali. Ma restiamo, però, invisibili.”