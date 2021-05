“Noi sanitari a partita Iva abbiamo pianto e asciugato lacrime rischiando la vita, oggi solo indiffferenza”

Un amaro sfogo di un’operatrice socio sanitaria che oggi, insieme ai suoi colleghi, conclude l’esperienza di lavoro.

“Oggi è un giorno tristissimo. Vi parlo nella qualità di operatrice sanitaria che ha visto la poca considerazione con cui i dirigenti hanno “assunto” a tempo determinato personale O.S.S. a partita iva in un momento di emergenza per poi lasciarli fuori da ogni considerazione professionale al raggiungimento della cosiddetta “zona bianca”. Parlo della emergenza Covid-19. Parlo di persone che hanno dato la propria immediata disponibilità e che hanno rischiato la vita. Parlo di persone che hanno curato, coccolato, confortato persone che hanno contratto il Covid-19 in un momento in cui nessun familiare poteva accedere in una struttura sanitaria. E loro Lì, 24ore su 24 avvolti completamente da plastica e mascherine sudati e impregnati di amuchina, di disinfettante a prestare assistenza ai pazienti, a lavare, a sostenere, ad imboccare, a fare videochiamate con i familiari, hanno pianto insieme a loro. Hanno pianto per quelli che non ce l’hanno fatta. Massima disponibilità nel loro lavoro. Ma non si è trattato di solo lavoro. Si trattava di essere umani con persone che si sentivano perse in un ospedale consapevoli che sarebbero potuti morire senza nemmeno il conforto di un familiare. Oggi il Governo dichiara il miglioramento della situazione covid-19. I vaccini funzionano. I ricoveri ospedalieri diminuiscono. Tutto migliora. E dunque con molta umanità allo scadere del contratto molti O.S.S. a partita iva si sono visti mettere alla porta da quello stesso sistema che qualche mese prima li ha elogiati chiamandoli eroi!!! Non una lettera di “ringraziamento”. Nessun riconoscimento istituzionale e comunitario per rallegrarsi dell’operato svolto. Scaraventati nel Covid-19 dalla sera alla mattina senza poter tornare dalle proprie famiglie dormendo nelle macchine. Madri di famiglia. Grazie per l’indifferenza. L’arida burocrazia ha vinto!”