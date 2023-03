“Noi, perseguitati dalla vicina di casa”. L’incubo di una giovane coppia di Campobasso

L’ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa in un supermercato del capoluogo davanti a decine di clienti e addetti dell’attività commerciale. Necessario l’intervento della Polizia

E’ un vero e proprio incubo quello che dicono di vivere i componenti di una famiglia di Campobasso alle prese con quella che definiscono “una continua persecuzione” da parte di una vicina di casa la quale, per motivi che sono al vaglio degli uffici investigativi della Questura di Campobasso, si sarebbe resa protagonista di diverse aggressioni verbali e fisiche ai danni di moglie, marito e figlie minorenni della coppia.



L’ultimo in ordine di tempo è stato denunciato proprio in Questura e si riferisce ad una presunta duplice aggressione avvenuta pochi giorni orsono: una ai danni del marito in un supermercato del capoluogo, e l’altra nei pressi dell’abitazione dove vivono ma ai danni della moglie.



In particolare il marito dice di essere stato avvicinato mentre faceva la spesa assieme alla figlioletta di 7 anni e con prepotenza sarebbe stato preso a parolacce davanti ai clienti e agli addetti dell’attività commerciale e solo interponendo il carrello fra sé e la donna avrebbe evitato lo scontro fisico.



Sul posto è stata chiamata anche una pattuglia della Squadra Volante che ha relazionato il tutto ponendo temporaneamente fine al diverbio che però poi sarebbe proseguito, ma stavolta ai danni della moglie, davanti all’edificio in cui entrambi abitano.

Le presunte vittime hanno già dato mandato ad un avvocato affiché la magistratura prenda con urgenza provvedimenti prima che la situazione degeneri oltremodo.