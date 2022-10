“Noi e il mare: un legame di continuità”, alunni a lezione dalla Capitaneria di Porto

Nella giornata di ieri, martedì 18 Ottobre, presso la scuola primaria Schweitzer di Termoli, si è tenuto un incontro formativo con i rappresentanti della Capitaneria di porto che hanno spiegato quali sono i pericoli in mare e come si debba chiedere aiuto. L’evento, inserito nel ricco calendario del progetto “Noi e il mare: un legame di continuità” ha visto la partecipazione degli alunni delle classi quinte- scuola primaria- e dei piccoli allievi di 5 anni delle scuole dell’infanzia di via Catania e di via Stati Uniti.

Con un linguaggio adatto ai bambini, con immagini ed esempi pratici il Comandante in seconda ha raccontato quali siano i compiti della Capitaneria di porto, alla quale sono storicamente affidate la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e portuali, e quali siano i comportamenti corretti da tenere in mare. Entusiasti gli allievi che completeranno il percorso formativo il 27 e il 28 Ottobre con la visita allo Zenit ed il corso da retiere.