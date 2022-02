Noi Di Centro, Mastella a Campobasso per presentare i vertici di partito

Amoroso, segretario regionale, Maroncelli e Berardi, segretari provinciali di Campobasso e Isernia

Sabato 12 febbraio 2022, presso il Grande Hotel Rinascimento di Campobasso, l’onorevole Clemente Mastella, leader di “noi Di Centro”, terrà una conferenza stampa per presentare i neoeletti vertici regionali di partito.

L’assemblea degli aderenti, riunitasi a Isernia lo scorso 5 febbraio su invito del Presidente Onorario, Alfredo D’Ambrosio, si è espressa in merito alla composizione del nuovo organigramma, sancendo ufficialmente l’avvio dell’azione politica del partito sul territorio della Regione Molise.

Queste, dunque, le nomine per “noi Di Centro” in Molise: Alessandro Amoroso – Segretario regionale; Sonia De Toma – Vice Segretario Vicario regionale; Annalisa Maroncelli – Segretario provinciale di Campobasso; Vincenzo Berardi – Segretario provinciale di Isernia; Gianluca DI Pasquale – Vice Segretario provinciale vicario di Isernia; Francesco Gasparo – Coordinatore cittadino per Campobasso; Giuliano Persichilli – responsabile organizzativo e organizzazione coordinamento regionale.

Il ruolo di Segretario regionale è dunque affidato al Sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, ex-vicepresidente della Provincia di Campobasso.

Le nomine molisane completano il programma di riassetto nazionale, aggiungendosi a quelle di Campania, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’onorevole Mastella sarà dunque a Campobasso sabato 12 febbraio, alle ore 11:00, presso il Grande Hotel Rinascimento per affiancare la nuova squadra di partito e tenere una conferenza stampa.