“Noi cittadini, noi come popolo”, tutto pronto per la Settimana Civica

“Noi come cittadini, noi come popolo”, questo è il tema della“Settimana Civica” che si svolgerà tra il 19 e il 25 aprile 2021. Il progetto, che nasce dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, vuole promuovere la cultura dei diritti e delle responsabilità per celebrare la Festa della Liberazione, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica insieme alle giovani generazioni, trasmettendo i valori fondamentali della Costituzione italiana.

Il primo evento on line si svolgerà lunedì 19 aprile 2021 alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione del Presidente della Provincia e della dr.ssa Sabatini, dirigente USR Molise. L’evento, guidato dal giornalista Giuseppe Formato, nella prima parte sarà dedicato alla figura dell’Ambasciatore Luca Attanasio, recentemente ucciso in Kenya, mentre nella seconda parte vedrà protagonisti gli studenti di tre scuole, Liceo M. Galanti di CB, IISS E. Majorana di Termoli ed Omnicomprensivo Larino, che si interrogheranno sul Tema “Un anno di Educazione Civica: da studenti a cittadini. Sfida vinta o persa? Per l’Omnicomprensivo di Larino interverranno gli studenti delle classi seconde, terze e quarte del Liceo F. D’Ovidio che racconteranno l’esperienza del Progetto “EDUCARE AL BELLO”, uno scambio culturale tra studenti appartenenti a territori diversi, finalizzato alla conoscenza e valorizzazione dei rispettivi patrimoni di appartenenza.

Il secondo evento della “Settimana Civica”, Laboratori di cittadinanza europea: La conferenza sul futuro dell’Europa, sarà curato dott.ssa Carmela Basile di Europe Direct e si svolgerà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 10,30. L’evento, dal tema NEXT GENERATION EU: LINEE STRATEGICHE PER L’ITALIA, approfondirà l’importante strumento europeo del Next Generation Eu e il suo valore per l’Italia. Per il Liceo D’Ovidio parteciperanno gli studenti del III classico.

Infine un evento che non rientra nella Settimana Civica, ma che fa seguito al dialogo iniziato con il giornalista Ferruccio De Bortoli e che dice la cura e l’attenzione con cui gli studenti del Liceo D’Ovidio vengono guidati ad aprirsi sempre più alle problematiche della realtà e a diventare cittadini maturi e consapevoli. Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 21.00 si terrà l’incontro organizzato dal Rotary Club “SALUTE O ECONOMIA È UNA FALSA DICOTOMIA: PERCHE’ I PAESI MIGLIORI HANNO PROTETTO ENTRAMBE”. Conversazione con ROBERTO DE VOGLI, docente di Salute globale e psicologia del potere, Università di Padova. All’incontro saranno presenti, in rappresentanza del Liceo “F. ’Ovidio”, studenti delle classi terze e quarte del Liceo che rivolgeranno una serie di domande al prof. De Vogli.