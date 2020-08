“Noi… Artisti di questa Terra” resiste a dispetto del Covid: a Montorio Cristicchi e la dottoressa Colavita

A Montorio, dove l’aria è più fresca, riflettori accesi sulla XXIV Edizione di uno spettacolo ideato all’insegna della solidarietà e del coraggio. Prevista la diretta facebook .

Vittoria Todisco

Quel che accade ormai da 24 anni a Montorio nei Frentani ha qualcosa di prodigioso, inventarsi un manifestazione: Noi… Artisti di questa Terra e, non mancare per nessun motivo all’appuntamento – neanche se il mondo intero combatte un terribile virus – proponendosi di portare in un piccolo centro lontano dai circuiti nazionali dello spettacolo artisti, gente di cultura, di scienze, di musica danza e recitazione; con un occhio attento a quanti montoriesi emigrati fuori da queste terre hanno conquistato fama altrove.

A Montorio, dove l’aria è più fresca, il Covid 19 per fortuna non è proprio arrivato ma nei mesi passati in cui tutti siamo rimasti chiusi in casa la paura e lo sgomento erano oscure sensazioni diffuse e presenti. I mesi sono trascorsi condannando la comunità ad una forzata solitudine, ma certamente non incline all’abbandono o all’immobilismo, piuttosto impegnati nella riflessione cerando di immaginare i cambiamenti e gli ulteriori disagi, oltre quelli influenti sulla salute, che questa inaspettata pestilenza moderna avrebbe comportato. Questa dei montoriesi è una comunità coesa, cosciente e orgogliosa della propria identità storica e culturale che non si arrende né si dispera nei confronti di un destino di diaspora che ha sradicato molti dei propri figli dal suolo natio portandoli altrove per conquistare lavoro e dignità. Una comunità che non ha mai reciso i rapporti con coloro che sono emigrati ma li mantiene saldi, vivi, costanti e loro tornano, tornano specie d’estate mesi in cui il paese si popola e, ci si incontra di sera in piazza dinanzi all’unico bar del posto, dove si chiacchiera si discute si racconta e si ricorda stando insieme fino alle prime luci dell’alba quando il vocio a poco a poco si affievolisce.

“Sembra strano – racconta Nino Ponte, il vulcanico sindaco del paese – ma in quei mesi abbiamo pensato alla manifestazione e in che modo potevamo salvarla. Ci è apparso subito chiaro che la pandemia avrebbe portato con se oltre ai lutti anche la disperazione derivante dalla perdita del lavoro e di conseguenza all’incertezza economica e la povertà assoluta per coloro che non hanno redditi garantiti né provvidenze da parte degli istituti sociali. Abbiamo compreso che tutto ciò che stava accadendo poteva aver un esito nefasto sulla nostra e su tante altre piccole realtà locali che d’inverno si spopolano lasciando che solo i più anziani restino a guardia dei nostri focolari. Sembra strano ma abbiamo capito che la prima cosa da fare era quella di non interrompere questo nostro percorso e ci siamo messi sotto a rifinire ed organizzare quello che da mesi, già prima della pandemia, avevamo ipotizzato per questa XXIV Edizione di “ Noi… Artisti di questa Terra”.

Il sindaco Ponte è uno che le cose non le manda a dire, è schietto e caustico nelle sue parole e, della classe politica situata al disopra di quelle che riguardano le proprie competenze non si fida troppo.

“Era nostra intenzione, da subito, di non chiedere soldi a nessuno! Anche per non creare false aspettative come è purtroppo accaduto altre volte. Vede non è che pensiamo che in Regione ce l’abbiano con noi o che da parte dello Stato si manifesti una ostilità nei confronti dei piccoli comuni come Montorio, ma certamente c’è disattenzione nei confronti delle esigenze delle piccole comunità.

Ad esempio noi ci stiamo battendo non per avere i soldi, almeno una parte di tutti quei miliardi sventolati durante i mesi della pandemia di cui ancora non si conoscono di preciso gli indirizzi né tantomeno i beneficiari ; intendiamo batterci per non doverne dare noi allo Stato di soldi . Chiediamo che i piccoli negozi, le poche attività che ancora permangono e consentono a questa e a tante altre povere comunità della nostra regione la possibilità di continuare ad esistere e quindi una detassazione degli oneri tributari. Le dico di più. A Montorio abbiamo un patrimonio immobiliare di tutto rispetto. Abbiamo case che furono danneggiate dal terremoto del 2002 che dopo circa 20 anni sono state restaurate e, purtroppo nel frattempo i proprietari con ci sono più, molti sono morti altri sono andati via. Allora perché consumare altro suolo pubblico e cementificare per costruire case popolari? Quelle abitazioni di cui disponiamo – e le assicuro sono belle oltre che decorose e restaurate secondo tutti i criteri di sicurezza – le mettiamo a disposizione di chiunque voglia trasferirsi qui a Montorio; così, chiavi in mano, non chiediamo null’altro se non di preservarne il decoro. Abbiamo pensato a quanta gente ha perso o perderà il lavoro a quanti pensionati hanno difficoltà nel sopravvivere nei grandi centri e forse in un piccolo paese come il nostro potrebbe trovare una diversa dimensione esistenziale”.

Anche questa 24° edizione di “Noi… Artisti di questa Terra” nei cui confronti i tecnici dell’organizzazione e i protagonisti dello spettacolo si sono spesi a titolo quasi gratuito è stata immaginata nell’ottica della solidarietà e dell’esaltazione dell’impegno sociale e professionale. “Una manifestazione – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno che ha presentato l’iniziativa – condotta con coraggio e passione e grazie allo straordinario impegno profuso oltre che dal Sindaco Ponte, da Antonio Molino che per anni si è speso per garantirne il successo e che oggi ha passato il testimone al figlio Marco che ne cura la direzione artistica e siamo certi sarà in grado di garantirne il successo attraverso la professionalità che gli viene riconosciuta nell’ambito artistico e musicale ”.

Ospite principale è il cantautore Simone Cristicchi 43 anni : attore teatrale, scrittore, personaggio che coltiva diverse passioni a cominciare da quella per i fumetti alla quale si è dedicato già in giovanissima età e che lo ha portato a collaborare anche con Benito Jacovitti. Cristicchi è non solo uomo di spettacolo ma soprattutto è stato impegnato dapprima come obiettore di coscienza e successivamente come volontario in un centro di igiene di salute mentale continuando a mantenere l’approfondimento sui temi della malattia mentale. Saranno consegnati riconoscimenti a Francesca Colavita la biologa campobassana specializzata in Microbiologia e Virologia presso l’Istituto “Spallanzani” di Roma che nello scorso febbraio, destando tutto il nostro orgoglio oltre quello dell’intera Italia, insieme ad altre due colleghe Maria Rosaria Capobianchi e Concetta Castellinetti ha isolato il SARS – CoV 2. Francesca Colavita, la dottoressa Colavita rappresenta la situazione di tanti giovani ricercatori che lavorano con professionalità nella più assoluta e duratura precarietà. La sua assunzione a tempo indefinito è stata concretizzata solo dopo aver conseguito un così straordinario successo scientifico .

Sarà premiata la giornalista Felicita Pistilli volto e voce quotidianamente presente sui teleschermi Rai, figliola di un altro maestro del giornalismo campobassano quel gran signore di Peppino Pistilli direttore storico del Corriere dello Sport che Campobasso non si è ancora avuto il tempo di ricordare a dovere. E poi artisti molisani bravissimi come Roberto Di Marzio Percussionista e Sassofonista impegnato in orchestre famose come il Teatro San Carlo di Napoli . Il Trio dei fratelli Miele, il Quintetto di Cristian Di Fiore di & Sinfonia Ensemble . Per lo sport Piero Di Cristinzi, Fausto Scarpitti e Antonello Pizzi con la sua straordinaria testimonianza di coraggio e abnegazione.

I posti naturalmente contati ma è garantita la diretta facebook