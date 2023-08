“Noi artisti di questa terra”, due giorni di arte, storia e cultura a Montorio nei Frentani

La manifestazione, che si terrà il 9 e 10 agosto, è stata presentata all’ex Gil di Campobasso dall’assessore Micone e dal sindaco Ponte. L’ospite d’onore sarà Paolo Belli con la sua Big Band nella serata in cui saranno assegnati i riconoscimenti alle personalità molisane che si sono distinte nei vari campi

Storia arte e cultura saranno – evidentemente non a caso, viste le date dei prossimi 9 e 10 agosto – le stelle polari della manifestazione “Noi artisti di questa terra: vivere il borgo” che si terrà a Montorio nei Frentani. La due giorni è stata presentata stamattina, lunedì 7 agosto, all’ex Gil di Campobasso, dall’assessore regionale alla Cultura, Salvatore Micone, dal sindaco del paese, Nino Ponte e dal direttore artistico, Marco Molino.

Diversi gli eventi in programma con visite guidate, mostre, concerti, premiazioni, degustazione prodotti tipici con cui si offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere ed apprezzare le bellezze storiche e naturalistiche del borgo. Si inizierà alle 17:30 del giorno 9 con visita guidata dall’architetto Franco Valente, mentre in serata, in piazza Tria, si terrà il concerto dei Tintilia Sound che sarà aperto dal giovane percussionista Michele Falasca allietato dalle portate della cucina tipica di Montorio accompagnate dal vino locale a cura dell’associazione turistica Pro Montorio.

«È un borgo medievale stupendo – ha sottolineato l’assessore Micone – che è riuscito, con questa manifestazione, a mettere insieme diversi aspetti per promuovere il suo e, soprattutto, l’intero territorio regionale. L’amministrazione comunale e la Pro loco hanno messo su un programma eccellente dal punto di vista artistico. Coloro che saranno premiati quest’anno rappresentano, come eccellenze del nostro territorio, personalità che riescono a dare lustro alla nostra regione e di cui la nostra regione è orgogliosa».

L’ospite d’eccezione di questa XXVII edizione sarà Paolo Belli con la sua band, nonché fondatore della “Ladri di Biciclette” e co-conduttore delle popolari trasmissioni Rai “Torno Sabato” e “Ballando con le stelle”. A Montorio ci saranno anche Primiano Di Biase, tastierista che collabora – tra gli altri – con Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Dire Straits Legacy, Moni Ovadia, Neri Marcorè, Greg; il musicista e cantautore Giuseppe Moffa con la sua band e candidato alla cinquina del Premio Tenco come miglior disco in dialetto; Chiara Cavalieri, attrice molisana di cinema, tv e spot televisivi; Lucrezia Nibaldi, giovane ballerina termolese accompagnata dal corpo di ballo GMDC del ballerino Giuseppe Miraglia.

Diversi i premi e riconoscimenti che saranno assegnati a partire dal premio scientifico al professor Giovanni Scapagnini, docente di Nutrizione Clinica all’Università del Molise, passando per il premio sociale alla dottoressa Maria Mastroiacovo, presidente dell’organizzazione di Volontariato tra Cielo e Terra, il premio giornalistico a Giuseppe Carriera dell’emittente Telemolise per arrivare al premio sportivo alla Magnolia Basket Campobasso che milita nel campionato di serie A1 femminile.

«È una manifestazione che va avanti da 27 anni senza soluzione di continuità e che abbiamo tenuto in piedi anche in piena pandemia – ha rimarcato il sindaco Ponte – con l’obiettivo di riconoscere i meriti ai figli migliori di questa comunità. La sua forte connotazione sociale è data da un’aggregazione forte dei giovani della Pro loco che lavorano giorni e giorni a questa manifestazione e credono – ha concluso il primo cittadino – nella bellezza e nella vivacità della nostra comunità». (adimo)