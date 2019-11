Noduli della tiroide: un focus su diagnosi, esami specifici e maggiori criticità

Il convengo presso la “Gemelli Molise Spa”

di DORETTA COLOCCIA

Un Follow-up dei tumori della tiroide, una patologia che rimane ancora molto alta anche grazie alla diffusione dell’ecografia che frequentemente svela la presenza di noduli centimetrici. Un nodulo alla tiroide è quasi sempre una patologia benigna e solo raramente è sede di un tumore maligno. Questo pone il problema della diagnosi differenziata affidata ad una serie di esami specifici. Per approfondire gli aspetti di maggiore criticità, che ancora emergono dall’analisi delle più recenti Linee Guida, che hanno come oggetto la gestione clinica dei pazienti affetti da carcinoma della tiroide, il dott.Antimo Aiello, anima ed organizzatore del convegno, ha ricordato che il trattamento dei pazienti affetti da tumori differenziati della tiroide, è stato modificato profondamente negli ultimi anni e le Linee Guida, se da un lato hanno aiutato gli endocrinologi, dall’altro “ci ha resi maggiormente partecipi dello studio dei nostri pazienti.” La valutazione clinica, ecografica, insieme alla citologia agoaspirativa, permettono di diagnosticare correttamente il “tumore differenziato” della tiroide, patologia, in che privilegia il sesso femminile ma che presenta una mortalità globale molto bassa. Lo studio delle alterazioni molecolari su agoaspirato tiroideo, permette, ha detto il prof. Guido Fadda, (Gemelli Roma) una più accurata stratificazione del rischio dei noduli “indeterminati” per individuare ancora prima i rischi di malignità, riducendo il numero degli interventi superflui con ripercussioni positive non solo sulla salute dei pazienti ma anche sui costi sostenuti dal sistema sanitario. Del ruolo della medicina nucleare e della terapia metabolica nei noduli iperfunzionanti ha parlato il prof. Antonio Varrasso dell’U.O. medicina nucleare dell’H. Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Nell’iter diagnostico determinante è anche il ruolo del radiologo e la prof. ssa Pina Sallustio, responsabile della radiodiagnostica de Gemelli – Molise, ha parlato del ruolo della TAC e PET. La Tac, ha detto la professoressa Sallustio, ha una accuratezza superiore per la rilevazione spaziale e temporale soprattutto per le micrometastasi polmonari e come guida per il chirurgo. La Pet, invece, ha mostrato una sensibilità elevata nell’individuazione di un sospetto clinico di recidive e metastasi e può dare dati prognostici sull’aggressività della patologia. Un incontro che è voluto essere un momento di formazione ed aggiornamento della patologia nodulare tiroidea per gli specialisti endocrinologi, analisti, chirurghi, radiologi, infermieri e dietisti.