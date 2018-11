No Tunnel: “Il Comune ha creato confusione”, ribatte Gallo: “Noi stiamo andando avanti con le procedure”

REDAZIONE TERMOLI.

“La situazione che ha creato il comune di Termoli è quella di una confusione enorme in termini procedurali e questa confusione è stata fatta proprio dall’amministrazione comunale della città adriatica”. Sono queste le parole usate questa mattina in conferenza stampa presso la libreria ‘Il Ponte’ dal comitato referendario e il coordinamento No tunnel a seguito della presunta conclusione dell’iter autorizzativo del progetto di riqualificazione urbana e sulla conseguente volontà di aggiudicare definitivamente l’appalto delle opere. E’ per questo che sia il comitato che il coordinamento hanno voluto lanciare un appello ai cittadini termolesi per portarli a conoscenza del pericolo concreto di risarcimento danni milionario al quale si andrebbe incontro in caso di blocco successivo dei lavori per irregolarità. “Un indennizzo che peserà sulle tasche di noi cittadini termolesi”.

Ma dal comune di Termoli si ritiene definitivamente concluso l’iter procedurale. “Noi adesso stiamo passando avanti sulle altre fasi procedurali-ci ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Gallo- per cui stiamo dialogando con la Regione per le altre fasi procedurali. Il punto era quello di arrivare all’approvazione della variante che a nostro modo di vedere c’è stata e quindi andiamo avanti con l’iter procedurale cosi come stabilito dalla legge”.