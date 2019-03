No strisce blu, il comitato chiede l’istituzione di soste gratuite con disco orario (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

Prima riunione del Comitato No Strisce Blu. Presso il dopolavoro ferroviario alcuni cittadini, in maniera spontanea, si sono dati appuntamento per discutere su quanto accaduto recentemente in città, con l’aumento dei parcheggi a pagamento, a seguito dell’esternalizzazione del servizio a una società privata. I cittadini chiedono all’amministrazione comunale l’annullamento della convenzione e l’istituzione delle soste gratuite con disco orario.

