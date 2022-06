No mozziconi a terra, Striscia la Notizia promuove Termoli

Il comune molisano ha rispettato gli accordi presi con Max Laudadio, mettendo in campo azioni concrete per combattere questa pessima abitudine

C’è anche Termoli tra i comuni premiati da “Striscia la Notizia” per la campagna “No mozziconi a terra”, una vera e propria opera di sensibilizzazione a livello nazionale contro il lancio dei mozziconi a terra, uno tra i rifiuti più inquinanti al momento, addirittura più della plastica.

Per arginare il problema Striscia è scesa in campo attivamente e dal dicembre del 2019 ha incontrato i sindaci di mezz’Italia sottoponendo alla loro attenzione un accordo molto particolare. Un patto con il quale il primo cittadino si impegna a: applicare la normativa ovvero al legge del 28 dicembre del 2015 che punisce con una sanzione fino a 150 euro ‘ lanciatori’ di mozziconi; comunicare la normativa ai cittadini; rendicontare trimestralmente i risultati ottenuti.

E nella puntata di ieri, venerdì 10 giugno, a più di due anni dall’avvio della campagna Max Laudadio ha tirato le somme. Tanti i comuni promossi, che hanno messo in campo azioni per contrastare questa pessima abitudine. Tra questi c’è anche Termoli, promosso a pieni voti per aver rispettato i punti dell’accordo firmato.

Altrettanti hanno preso il contratto sottogamba, guadagnandosi una sonora bocciatura.