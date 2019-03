No Lotto Zero, il Comitato scrive al ministro Toninelli (LE INTERVISTE)

REDAZIONE

ISERNIA

Un’opera del costo complessivo di 174 milioni di euro, di cui 4 milioni per la progettazione. Otto viadotti e due gallerie per poco più di cinque chilometri. In totale 35 milioni a chilometro. Il progetto iniziale, invece, prevedeva una spesa da 18 milioni di euro. Sono questi i numeri impressionanti del lotto zero dell’Isernia-Castel di Sangro. Una sorta di Tav molisana che divide il mondo civile ma anche la società civile. Il governatore Toma l’anno scorso, subito dopo il suo insediamento aveva assicurato: «Il lotto zero si farà», ma il governo nazionale, a detta degli esponenti molisani dei Cinque Stelle, non sarebbe intenzionato a stanziare i fondi necessari per realizzare il tratto di strada che collega il bivio di Pesche con quello di Miranda.

Rassicurazioni che non bastano al Comitato No Lotto Zero che questo pomeriggio, presso l’ex Lavatoio, ha indetto una conferenza stampa per annunciare che hanno chiesto un parere definitivo al ministro delle Infastrutture, Toninelli.

