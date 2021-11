No Lotto Zero, anche il vescovo contro “lo scempio alla natura”

Molto proficuo l’incontro avuto nella tarda mattinata del 12 novembre con il vescovo CIbotti per parlare del Lotto Zero e chiedere una presa di posizione pubblica da parte della chiesa, sulla scia della “Laudato sii” di papa Francesco.Il vescovo, dopo avere ascoltato le ragioni e presa visione dei documenti e delle istanze prodotte dal Comitato No Lotto Zero nel corso degli anni ha promesso la diffusione nei prossimi giorni di una presa di posizione in difesa dell’ambiente e del territorio minacciato dalla realizzazione dell’opera. Si è rammaricato dell’impossibilità di partecipare alla prevista assemblea pubblica di domani pomeriggio all’ex Lavatoio per impegni pastorali già presi, dando comunque la propria disponibilità ad incontri e iniziative volte a fermare “lo scempio programmato della natura e lo sperpero di denaro pubblico, che dovrebbe essere utilizzato per ben altre opere realmente utili”.