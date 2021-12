No, i tatuaggi colorati non spariranno

di Marianna Meffe

Il clamore ingiustificato sorto intorno a questa notizia, nato soprattutto da una riportazione errata della verità tramite titoloni clickbait, ha sollevato tanta polvere per nulla.

L’UE non sta affatto dichiarando guerra ai tatuaggi colorati: ciò che avverrà davvero è che il 4 gennaio 2022 entrerà in vigore una restrizione che vieterà gli inchiostri contenenti isopropanolo, ma questo non vieta che essi possano essere rimpiazzati con sostituti adeguati.

Una decisione importante e sicuramente epocale in un contesto in cui una normativa comune, sia a livello europeo che nazionale, è sempre stata assente e sussistevano per lo più delle Linee Guida (non vincolanti).

È per questo che già nel 2015 la Commissione Europea aveva affidato all’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) il compito di indagare più a fondo. Dopo 5 anni di ricerche, l’ente ha concluso che:

– tutte le sostanze già vietate nei cosmetici saranno vietate anche negli inchiostri (si parla di 4000 componenti)

– devono essere vietate tutte le sostanze definite come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

– la soglia per le sostanze irritanti è fissata allo 0.1%.

Tale proposta di restrizione era stata approvata dagli Stati membri sin da luglio 2020: quindi non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno. I costi per la riconversione e l’adeguamento alle norme sono stimati di circa 4 milioni e mezzo di euro, ma i produttori si stanno già muovendo da tempo.

Il ritorno sarà in salute: l’Echa afferma che grazie a questi provvedimenti si potranno evitare ogni anno molte reazioniavverse, oltre a evitare il contatto con sostanze cancerogene.

Quindi, in breve, no, la tavolozza dei colori non sarà affatto limitata al bianco e al nero!