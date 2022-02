No Green Pass in piazza: “Introduce una libertà condizionata”

L’iniziativa ha visto protagonista Diego Fusaro e il responsabile molisano, Nicola Tedesco: “Non siamo contro il vaccino perché non sappiamo nulla di questo”

No al Green Pass ma non al vaccino “di cui non so niente non essendo un medico”. E’ quanto affermato da Diego Fusaro arrivato a Termoli nell’ambito dell’iniziativa organizzata per dire no al Green Pass.

Una manifestazione organizzata dal responsabile per il Molise, Nicola Tedesco, che ha portato in piazza le ragioni di chi da tempo si sta battendo contro la certificazione verde.

“Il futuro non è propriamente entusiasmante – ha commentato Fusaro – ma potrà cambiare solo se ci sarà un risveglio delle coscienze e le persone punteranno al cambiamento della loro condizione.

L’infame tessera verde – ha proseguito Fusaro – è qualcosa che limita fortemente le libertà e introduce una libertà condizionata, generando discriminazione.

Per questi motivi critichiamo il Green Pass che non ha nulla a che vedere con la tribù dei no Green Pass e del vaccino di cui non so nulla non essendo medico”.