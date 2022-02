No Green Pass in piazza: “Ci limitano libertà. I vaccinati contagiano lo stesso”

Un aperitivo organizzato in piazza all’aperto per dire no al Green Pass “perché ci sta limitando la libertà personale”. È quanto organizzato questo pomeriggio, 5 febbraio, nel pieno centro di Termoli. Una manifestazione pacifica “che nasce come un ritrovo di amici. Queste ulteriori limitazioni arrivano in un momento in cui anche i medici dicono che la pandemia è in fase regressiva e un vaccinato può contagiare come un non vaccinato. Quindi nel momento in cui vi fosse l’evidenza scientifica che i vaccinati non possono contagiare e contagiarsi potrei capire anche le limitazioni ma nel momento in cui questo non avviene allora le limitazioni non servono”.

