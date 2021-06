No Giorgetta, sì Gollo: viene da Torino il nuovo direttore sanitario dell’Asrem

Salta il nome di Giorgetta. Evelina Gollo è il nuovo direttore sanitario dell’Asrem. Prenderà il posto di Virginia Scafarto. Capo del Dipartimento di anestesia del Sant’Anna di Torino: Gollo, 65 anni a dicembre, nata in provincia di Cuneo, è stata anche vicario del Dipartimento di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della scienza. Scelta dall’albo degli idonei, ieri pomeriggio è arrivata per lei la nomina del dg Florenzano, con una apposita delibera: c’è anche l’ok della commissaria Degrassi. Nel 2008 il nome della Gollo fini’ anche in cronaca nazionale per un’accusa di mobbing da parte di una sua collega anestesista. Al SantAnna, nel dipartimento di anestesia e rianimazione, Evelina Gollo, che era primario, fu accusata di mobbing da una giovane collega che si era assentata dal lavoro per un anno di maternità.