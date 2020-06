“No all’assessore esterno”, sei consiglieri di maggioranza contro Toma (IL DOCUMENTO)

Si complica la situazione per il governatore del Molise. Dopo l’incontro con Salvini dei giorni scorsi, l’aria sembrava essere divenuta meno tesa. E i nodi sembravano ad un passo dall’essere sciolti. Il presidente aveva dichiarato di essere pronto a nominare il quinto assessore, ovviamente in quota Lega, scegliendo un esterno. E in pole, come riferito nei giorni scorsi, c’erano Tramontano e Pascale, mentre in discesa erano sembrate le quotazioni del presidente del consiglio comunale di Termoli, Michele Marone. Ora, però, si è aperta una nuova frattura nel centrodestra. Ben sei consiglieri di maggioranza hanno firmato un documento, inviato al governatore, nel quale chiedono a Toma di non nominare un assessore esterno, così come chiesto dalla Lega. Romagnuolo, Calenda, Di Lucente, D’Egidio, Micone e Cefaratti hanno messo nero su bianco il proprio disappunto. Un no che avevano già esplicitato nel corso della riunione di maggioranza delle scorse settimane durante la quale il governatore aveva annunciato di essere prossimo alla nomina del quinto assessore, che nell’occasione sarebbe dovuto essere Marone. Dunque un nutrito gruppo di consiglieri regionali è pronto a “sfidare” il presidente. E per Toma la situazione si complica ulteriormente. Stretto da un lato dalle richieste della Lega che rivendica un posto nell’esecutivo in virtù del risultato elettorale, e dall’altro dalla sua maggioranza che chiede a gran voce di non scegliere un esterno. Tra i sei consiglieri firmatari del documento ci sarebbe dovuto essere anche Pallante che, però, pare ci abbia ripensato. Anche perché ambisce, come noto, alla carica di presidente del consiglio regionale a novembre.

L’unica via d’uscita, al momento, potrebbe essere quella del rientro nella Lega di Romagnuolo e Calenda e portare una delle due nell’esecutivo.

Il documento si conclude con la “minaccia” della costituzione di un “polo civico” qualora non venga rispettato quanto stabilito nelle riunioni di maggioranza di aprile. Documento consegnato al governatore da Di Lucente e Micone. dim

IL DOCUMENTO

“ll 22 aprile 2018 si sono svolte le elezioni regionali all’esito delle quali, all’interno della coalizione di centrodestra, hanno ottenuto seggi i seguenti gruppi politici: Forza Italia, Orgoglio Molise, Lega, Popolari per l’Italia, Udc, Fratelli d’Italia e Iorio per il Molise.

Successivamente, il partito della Lega ha provveduto ad espellere le due consigliere elette (Romagnuolo e Calenda) azzerando, di fatto, la propria rappresentanza in Consiglio regionale. Inoltre, il consigliere Iorio ha più volte ribadito di non sentirsi più parte integrante della maggioranza.

Pertanto, allo stato attuale, la maggioranza di questa coalizione è rappresentata dai seguenti gruppi politici: Forza Italia, Orgoglio Molise, Popolari per l’Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Prima il Molise e da un consigliere appartenente al Gruppo Misto.

Di recente, si è svolto un dibattito/confronto politico all’interno della maggioranza in occasione dell’approvazione dell’approvazione della legge dio Bilanci e di Stabilità, in cui si è anche deciso di abrogare la norma che prevedeva la sostituzione di un assessore (art. 15, legge reginale 20, 2017 – surroga). Inoltre, i rappresentanti dei su menzionati gruppi hanno definito i seguenti punti:

Congelamento di tutte le posizioni fino ad ottobre 2020, momento in cui si avvierà il confronto di maggioranza per stabilire i ruoli di tutti i consiglieri per la seconda parte della legislatura;

a seguito, dell’abrogazione delle surroghe (diminuzione dei costi della politica) non erano più possibili ingressi di ulteriori assessori esterni comportanti aggravi di costi;

individuare e stabilire materie da delegare ai consiglieri non assessori;

una maggiore condivisione, anche attraverso incontri di maggioranza, e riunioni specifiche con il presidente della Giunta e gli assessori, per far fronte al meglio alle esigenze e alle problematiche del territorio;

una comunicazione politica costante e condivisa al fine di poter essere tutti informati sull’aggiornamento del lavoro svolto dal governo regionale.

I sottoscrittori di questo documento chiedono il rispetto di quanto stabilito negli incontri di maggioranza, dello scorso mese di aprile e sopra indicati.

Il non rispetto di quanto concordato verrà costretti gli stessi alla costituzione di “polo civico” che pretenderà pari dignità dai tre partiti di governo in tutte le scelte e gli appuntamenti politici ed elettorali”.