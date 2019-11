No alla violenza sulle donne, panchina Rossa a Campodipietra

REDAZIONE

In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne istituitadall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 25 novembre l’Amministrazione Comunale di Campodipietra e l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa Di Calcutta” organizzano un evento finalizzato alla sensibilizzazione su questo importante argomento.

Alle ore 11, dinanzi al comune, verrà collocata una “Panchina Rossa”, in una cornice suggestiva che vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria e secondaria di Campodipietra.

L’obiettivo sarà “spezzare la catena” di omertà, paura e vergogna, che nasconde le violenze di cui la donna è vittima e di educare la comunità al rispetto della persona e dei diritti delle donne.

Sara l’occasione per provare a contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata delle donne e per dire a gran voce “NON È NORMALE CHE SIA NORMALE”.

Alle ore 18, presso il Centro San Martino, verrà proiettato il monologo, interpretato e scritto dall’attrice molisana Mena Vasellino, dal titolo “Ti amo da morirNe”.

Al termine della proiezione interverrà la Cav. Dr.ssa Maria Grazia La Selva, presidente e fondatrice dell’associazione Liberaluna Onlus, per affrontare il tema della violenza sulle donne attraverso per un confronto tra i presenti.