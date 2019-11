No alla violenza: anche Riccia si mobilita

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Anche Riccia si è mobilitata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non più disposte ad accettare stereotipi e discriminazioni. Quest’anno l’amministrazione ha, infatti, deciso di coinvolgere l’intera popolazione con una fiaccolata partita alle ore 18 da Piazza Umberto I e conclusasi in Piazza Sedati. Un lungo e silenzioso corteo, impreziosito da fiaccole rosse che hanno illuminato i volti dei tantissimi partecipanti, ha sfilato per le strade cittadine, con il pensiero rivolto alle migliaia di donne vittime di violenza. L’occasione è stata importante per ribadire ancora una volta la necessità di condannare fermamente ogni forma di violenza e per esprimere vicinanza a tutte le donne vittime di abusi. La manifestazione si è conclusa nella Sala Consiliare del Comune di Riccia con la lettura di poesie e brani sulle donne e la condizione femminile. Un momento di profonda riflessione su una tematica così forte ed attuale come quella della violenza sulle donne.