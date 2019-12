No alla Turbogas di Presenzano (VIDEO)

REDAZIONE

Il territorio venafrano, già inquinato di suo, non può permettersi di vedere nascere a così poca distanza un altro impianto a combustione che sicuramente peggiorerà ulteriormente la già drammatica e allarmante situazione. Per questo, numerose le presenze molisane questa mattina a Vairano, alla manifestazione contro la centrale Turbogas di Presenzano. Tra loro, le Mamme per la salute di Venafro ed Emilio Izzo. Quest’ultimo nel suo intervento ha parlato anche della drammatica situazione della sanità in provincia di Isernia, fatta oggetto di un brutale ridimensionamento.