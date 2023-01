No alla guerra! La Marcia della Pace sfila lungo le strade di Campobasso

I partecipanti si sono ritrovati in piazza San Francesco, a guidare il corteo è stato l’arcivescovo di Campobasso monsignor Giancarlo Bregantini

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 14 gennaio, a Campobasso la Marcia della Pace promossa dalla Curia insieme alla Caritas diocesana e a diverse associazioni e sindacati.

L’iniziativa è stata realizzata per dire no alla guerra in Ucraina auspicando una intensificazione delle iniziative diplomatiche per arrivare la più presto ad un cessate il fuoco.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza San Francesco per percorrere in corteo le strade del centro cittadino e poi fermarsi davanti a Palazzo San Giorgio, sede del municipio, per un momento di riflessione. A guidare il corteo è stato l’arcivescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Bregantini.

Presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale con il sindaco Roberto Gravina, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano.