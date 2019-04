«No alla chiusura di Otorino», parte la petizione popolare

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo è uno solo: quello di evitare la chiusura del reparto di Otorino dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Va avanti la sottoscrizione che è stata lanciata tempo fa da alcuni cittadini per chiedere a gran voce di evitare la chiusura del reparto di Otorinolaringoiatria di Termoli. Più di 500 le firme che sono state raccolte finora mentre continua il pieno sostegno e adesione all’iniziativa anche da parte del Comitato San Timoteo di Termoli che da tempo si sta battendo contro la chiusura o la soppressione di reparti fondamentali per il funzionamento della struttura ospedaliera bassomolisana e soprattutto per garantire servizi adeguati ai cittadini. «Continua lo stillicidio verso le strutture sanitarie del basso Molise ed in particolar modo all’ospedale San Timoteo di Termoli. Il P.O.S. 2015-2018 – ha affermato Nicola Felice del Comitato San Timoteo – prevede un unico ospedale regionale aventi tre presidi: il Carderelli di Campobasso come HUB, San Timoteo di Termoli e il Veneziale di Isernia. E’ bene chiarire che lo stesso famigerato Decreto Balduzzi non esclude la presenza di Unità Operative Complesse nei vari presidi, non si capisce perché la dirigenza ASREM continua a penalizzare Termoli ed il basso Molise chiudendo ulteriori reparti all’ospedale San Timoteo, unico presidio pubblico presente in basso Molise, accentrando il tutto al presidio ospedaliero di Campobasso. Nello specifico caso del reparto di Otorino, si rammenta che detto reparto ha sempre prodotto attrazione verso i cittadini delle regioni confinanti generando mobilità attiva. Anche questa insensata decisione sarà avversata, in ogni modo e con ogni mezzo, dal Comitato San Timoteo, auspicando che anche i Sindaci, amministratori e classe dirigente di questo territorio diano il loro sostegno».