«No alla chiusura del consultorio», appello dell’Osservatorio Auser

«L’Osservatorio Auser Molise ribadisce con forza il no alla chiusura a cui sembra destinato il Consultorio di Termoli, se il Direttore generale dell’ASReM Florenzano, il Commissario Giustini e il Governatore Toma non provvederanno ad assumere con urgenza il personale necessario a garantire il pieno funzionamento della struttura, attualmente ridotto al minimo e chiaramente in condizioni di lenta agonia». E’ quanto affermato dal presidente regionale Dante Leva e dalla coordinatrice regionale Aida Trentalance. «La paventata chiusura del Consultorio di Termoli si colloca all’indomani di una fase emergenziale che ha aggravato le condizioni di vita e di lavoro dei soggetti già deboli, accentuando le differenze tra i generi. Ha anche accentuato e reso maggiormente evidenti le gravi carenze del Servizio Sanitario Regionale, che in fase emergenziale ha accumulato ulteriori ritardi, negando di fatto le cure ai pazienti No Covid e ai malati cronici. Ciò in una Regione nella quale il lavoro di cura non fornito dal pubblico ricade essenzialmente sulle donne e la Commissione Pari Opportunità Regionale non è stata neppure formalmente istituita. L’Osservatorio Auser sottolinea anche la mancanza di rete tra i consultori presenti in Regione, nonché la carenza di collaborazione efficace tra Consultori ed Ospedale Cardarelli, nel quale si applica la 194, chiedendo, al tempo stesso, supporto alle Istituzioni Regionali per il futuro ed anche per un corretto utilizzo della RU 486. L’Osservatorio Auser chiede risposte immediate ai decisori politici e tecnici e auspica, in caso di mancata risposta positiva, una mobilitazione delle Organizzazioni Sindacali CGIL/CISL/UIL e dei corrispondenti coordinamenti donne, delle associazioni femminili e femministe presenti in Regione alle quali l’Osservatorio Auser non mancherà di fornire un fattivo contributo di convinta partecipazione».