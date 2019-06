No ai militari in corsia, la cura di Anelli per la sanità molisana

ISERNIA

I militari in corsia non sono una soluzione idonea. Filippo Anelli, presidente nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO), è intervenuto a Isernia in un corso di formazione organizzato dall’Ordine dei medici provinciale ed ha parlato della sanità molisana, prospettando come possibile soluzione l’affiancamento ai medici degli specializzandi che frequentano l’ultimo anno. Fernando Crudele, presidente dell’Ordine dei Medici di Isernia, ha invece puntato l’attenzione sul maggior coinvolgimento dei medici del 118.