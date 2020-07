Niro rispolvera la Termoli-San Vittore: “Ma il ministro De Micheli non mi ascolta”

Se ne parla da anni, ma senza risultati concreti. Il collegamento stradale Tirreno-Adriatico più conosciuto in Molise come Termoli-San Vittore è tornato in cronaca ieri pomeriggio nel corso dei lavori del Consiglio regionale chiamato a votare la sfiducia, respinta, al governatore Donato Toma. A parlarne è stato l’assessore Vincenzo Niro che ha posto l’accento sulla necessità e urgenza di realizzare questo progetto anche in virtù della frana, “riconosciuta la più importane d’Europa”, che insiste nella zona di Petacciato sulla tratta dell’autostrada A14 e del collegamento ferroviario nord-sud. “Immaginate cosa succede se la frana si rimette in movimento” – ha detto – spiegando poi che se ciò accadesse i collegamenti sul versante Adriatico verrebbero interrotti. “Ho ripetutamente richiesto al Ministro Paola De Micheli con atti ufficiali, da ormai dieci mesi, un incontro istituzionale per rappresentare l’urgenza di intervenire sulla nostra viabilità regionale in particolare sul collegamento Tirreno-Adriatico. Il signor Ministro però – ha aggiunto – non mi ha ascoltato”.