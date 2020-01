Niro: «Dare finalmente a questa regione l’opportunità di un sistema ferroviario innovativo» (VIDEO)

Ferrovie: nuovo incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti e i vertici di Rfi

L’assessore regionale Vincenzo Niro l’ha definito un “piano Marshall regionale per le ferrovie”, un rinnovamento totale della rete presente in regione, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e dunque fornire un servizio efficiente. L’intervista al termine dell’incontro che si è svolto nella mattinata odierna (martedì 21 gennaio) presso l’assessorato alle Infrastrutture e Trasporti.

«Ci sarà un totale ammodernamento delle infrastrutture e dobbiamo dare – ha detto Niro – i primi segnali positivi. C’è una nuova disponibilità da Rfi e Trenitalia, una maggiore attenzione; hanno compreso le esigenze del Molise, abbandonato per troppo tempo».

Ora bisogna decidere come intervenire e cioè se elettrificare e velocizzare subito la tratta Isernia-Roccaravindola e arrivare a Roma evitando il binario 20 bis (garantendo comunque collegamenti continui sostitutivi tra Campobasso e Isernia) oppure lavorare di notte e mantenere, tecnicamente, la tratta in esercizio (ma in questo caso i lavori richiederebbero maggior tempo). Il 30 gennaio, in una nuova riunione, che questa volta si svolgerà a Roma, si deciderà come operare e dunque quale sarà il modus operandi da adottare in Molise.