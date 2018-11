Niro attacca Trenitalia: «Paghiamo per un servizio pessimo»

Non usa mezzi termini l’assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro, per sottolineare lo stato dei collegamenti tra Campobasso e la Capitale. Collegamenti che stenta- no a migliorare e per questo l’assessore non esclude “azioni molto eclatanti”.

Non si può andare avanti in questo modo – ha detto l’assessore regionale Vincenzo Niro – noi dobbiamo necessariamente cambiare passo e se non ci saranno a breve delle novità non escludiamo di mettere in campo delle azioni molto eclatanti (con Trenitalia) perché su questo tema non scherziamo più; abbiamo impegnato tante risorse, fatto tanti sacrifici. Anche il presidente Donato Toma ha ritenuto opportuno intervenire in maniera efficace per risolvere le problematiche che quotidianamente vivono i nostri cittadini. Il contratto è stato sottoscritto nel 2017. Noi paghiamo somme importanti – ha tuonato Niro – e ci ritroviamo con un servizio pessimo. Non possiamo più permetterci il pagamento di somme elevate senza poi offrire un servizio efficiente ai nostri cittadini.