Nigeriano sulla bici investito da una Bmw in pieno centro, trasportato in ospedale

E’ stato investito mentre percorreva via Colonia Giulia a Vanfro da una Bmw. Vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 18 di oggi, mercoledì 30 gennaio, un nigeriano del quale non si conoscono ancora le generalità. L’uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato presso il Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia. Sul posto i carabinieri di Monteroduni e la Radiomobile di Venafro. Non si conoscono ancora le condizioni dell’uomo.

Seguono aggiornamenti