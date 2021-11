Niente tregua per Castelpizzuto: ancora isolato dal maltempo

Con il maltempo di questi giorni la situazione, già critica, di Castelpizzuto è peggiorata: si riaccendono i riflettori su bretella, frana e strada provinciale.

“Semplicemente che ciò che temevamo è accaduto, – hanno dichiarato i cittadini -. La bretella è ancora percorribile perché non è ancora ghiacciata, ma questa notte cominceranno i problemi”.

Per quanto riguarda il tratto in pendenza sulla bretella, che è di competenza comunale, dall’amministrazione hanno fatto sapere che si stanno occupando della pulizia, ma comunque la strada secondaria resta un “by-pass di emergenza” come ha ribadito più volte il presidente della provincia Alfredo Ricci. Tuttavia con la nevicata di oggi le polemiche sulla frana della strada provinciale si sono moltiplicate perché “se la bretella è percorribile soltanto in casi di emergenza per raggiungere Isernia, con il ghiaccio sarà pericoloso”, continuano i residenti. Intanto è arrivata anche l’ennesima stoccata: “La provinciale non è stata ripulita dalla neve, si scivola e si sono create anche fosse notevoli”.

Insomma, non c’è tregua per Castelpizzuto che, ancora una volta, lamenta il critico isolamento nella provincia.