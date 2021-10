Niente stipendio agli operai del consorzio di bonifica della piana venafrana: “agiremo per vie legali”

“Con la presente vogliamo portare a conoscenza la grave mancanza di rispetto che il Consorzio di Bonifica della Piana Venafrana sta riservando agli operai storici stagionali -si legge in una nota della Confederazione italiana autonoma lavoratori- Siamo ormai alla fine del mese di Ottobre e a tutt’oggi i lavoratori e iscritti al Sindacato Confial non ricevono ancora l’accredito per lo stipendio del mese di Settembre 2021, gli stessi hanno più volte sollecitato il Consorzio al pagamento ma hanno sempre ricevuto risposte poco credibili e discordanti l’una dall’altra, infatti ad oggi non risulta emesso il Mandato per il pagamento degli stipendi.

I lavoratori in larga parte padri di famiglia e in moltissimi casi il loro stipendio è l’unica fonte di reddito, senza contare che essendo stagionali non hanno un reddito fisso durante l’anno, si può quindi intuire come il mancato accredito anche solo di un mese possa causare problemi e disagi ai lavoratori e alle loro famiglie.

Oltre alla questione dello stipendio di Settembre, ad aggravare la situazione, anche il mancato accredito delle ore di straordinario che i lavoratori hanno maturato dal mese di Maggio 2021 fino ad oggi (in alcuni casi si parla di oltre 200 ore di straordinario) e che non sono state retribuite dal Consorzio.

Tutte le ore di straordinario maturate sono frutto dell’impegno e dedizione che tutti i lavoratori hanno profuso per far sì che nella piana Venafrana non venisse a mancare la fornitura idrica in questi mesi di siccità, a volte lavorando ben oltre la mezzanotte.

Per questo chiediamo, in primis, massimo rispetto verso operai storici stagionali, altresì il pagamento dello stipendio del mese di Settembre e di tutte le ore di straordinario maturate dagli stessi.

Se non saranno rispettate le legittime richieste degli operai storici si agirà per le vie legali”.