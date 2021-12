“Niente servizi igienici e spazi per la vestizione”, sotto accusa il punto tamponi del Veneziale

La nota a firma della Cisl Fp sul nuovo punto prelievi mette in evidenza delle criticità del container e delle tende della Protezione Civile

“Mancanza di servizi igienici, senza la presenza di un lavandino che possa consentire di lavare e sanificare le mani e senza spazi idonei per la vestizione e vestizione degli operatori che sono costretti a cambiarsi all’esterno”.

Sono queste le criticità messe in evidenza CISL FP in una nota a firma di Anna Valvona e Bruno Delli Quadri. Sotto la lente il punto prelievi tamponi Covid che è stato organizzato in uno spazio del parcheggio dell’ospedale Veneziale di Isernia “organizzato con un container e una tenda della Protezione Civile”.

“La scrivente – si legge nella nota – rileva gravi ed incresciose criticità presenti nella struttura realizzata nei pressi dell’Ospedale di Isernia così come documentato dalle foto allegate.

Infatti la stessa risulta mancante di servizi igienici, non vi è presente un lavandino che possa consentire di lavare e sanificare le mani e non ci sono spazi idonei per la vestizione e svestizione degli operatori i quali sono costretti a cambiarsi all’esterno.

Si evidenzia l’inadeguatezza delle misure di sicurezza e contenimento del rischio di diffusione del virus.

Detta situazione non è accettabile e non rispecchia le indicazioni poste in essere dal Ministero in materia di salute e sicurezza.

Si tratta dell’ultimo caso in ordine di tempo di totale incapacità dell’Azienda Sanitaria di dare un’organizzazione degna di questo nome a un servizio essenziale per la cittadinanza.

I professionisti sono totalmente abbandonati a loro stessi e non è concepibile a circa due anni dalla pandemia, operare ancora in queste condizioni.

Tutto questo è assolutamente inaccettabile e ancor più grave è il muro di gomma contro cui finiscono tutte le nostre denunce, con un’Azienda più impegnata a voltarsi dall’altra parte che a risolvere i problemi.

Più volte questa Federazione ha segnalato diverse problematiche, anche unitariamente alle altre sigle sindacali. Purtroppo non siamo stai ascoltati.

Per quanto sopra la scrivente denuncia con fermezza tale situazione e sollecita le SS.LL in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, a trovare con immediatezza una soluzione idonea a sanare tali criticità.

I professionisti sanitari sono coloro che hanno il contatto diretto con i pazienti e di conseguenza sono anche coloro che rischiano di più, pertanto è prioritario che debbano e possano operare in sicurezza, garantendo loro e anche ai pazienti stessi, il rispetto della dignità umana”.