Niente sci a Campitello Matese per mancanza di manutenzione, arriva Striscia la Notizia

Le telecamere di Striscia la Notizia sono tornate nuovamente in Molise per filmare un’altra situazione paradossale. Pinuccio e Sabino si sono occupati della stazione sciistica di Campitello Matese e di tutti i suoi paradossi. Una delle stazioni più importanti dell’Appennino e dell’intero Sud Italia resta chiusa non per il Covid ma, come succede ogni anno, per la mancanza del collaudo degli impianti di risalita e per l’assenza di manutenzione ordinaria. Inoltre, come ha spiegato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, l’impianto di innevamento artificiale ha carenze strutturali e addirittura si ghiacciano le tubature. Insomma il Molise torna alla ribalta della cronaca nazionale ancora una volta per episodi spiacevoli.