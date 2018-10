Niente Polizia di Stato a Venafro

VENAFRO

“Lasciate ogni speranza …”, verso famosissimo del padre della lingua italiana, l’Alighieri. Ci permettiamo prenderlo in prestito per dire dell’assoluta impossibilità che un giorno la Polizia di Stato possa aprire un proprio servizio a Venafro, stante le attese di tanti alla luce dei ripetuti attacchi alla proprietà privata ed alla persona che continuano a registrarsi nella quarta città del Molise per densità demografica e movimento economico/imprenditoriale, Venafro appunto. No, non se ne parla proprio, nonostante all’opinione pubblica del posto non sarebbe dispiaciuto affatto l’atterraggio stabile del nuovo Corpo. L’assoluta e certa impossibilità che tanto avvenga arriva, seppure in forma ufficiosa, da ambienti informati sul tema, secondo i quali data la vicinanza di Isernia a Venafro -capoluogo provinciale pentro sede di Questura e quindi della Polizia di Stato- e visti gli ultimi indirizzi governativi circa l’apertura di nuove sedi militari, è da escludere categoricamente che la Polizia possa essere istituita in forma e in pianta stabile a Venafro. Così stando le cose, ai venafrani non resta che constatare solo ogni mattina l’arrivo di uomini e mezzi del Corpo dal capoluogo provinciale perché facciano servizio a Venafro all’unisono con le altre forze dell’ordine presenti stabilmente in città, prima di rientrare a fine turno nel capoluogo provinciale. “Peccato -è stato raccolto tra comuni cittadini venafrani-avremmo visto volentieri e con piacere la nuova istituzione non già per militarizzare la città, quanto per sentirci maggiormente protetti, sicuri e garantiti. Indubbiamente l’Arma, la Finanza, i Carabinieri Forestali, i Volontari dei Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale fanno tanto, ma con la Polizia di Stato a Venafro sarebbe stato come chiudere positivamente da noi il biscotto della prevenzione e tutela, vista la centrale e perciò delicata posizione geografica della nostra città in ambito nazionale, regionale ed interprovinciale”. Si concludono perciò qui, almeno per quanto riguarda questa testata, gli articoli giornalistici che nel tempo hanno riferito di attese e pareri dei venafrani in materia di auspicata presenza stabile della Polizia di Stato in città, evidentemente un qualcosa di cui la città non potrà mai avvalersi.