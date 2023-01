Niente più parcheggi gratuiti, in via Mazzini tornano le soste a pagamento

Lo ha stabilito una delibera firmata nei giorni scorsi dalla Giunta Gravina

La speranza era che il vincolo dei 30 minuti venisse rispettato. E, invece, la sperimentazione non ha dato i suoi frutti: così i parcheggi in via Mazzini tornano a pagamento.

Lo ha stabilito una delibera firmata nei giorni scorsi dalla Giunta Gravina. Nell’area di via Mazzini, dove insistono diverse attività commerciali, negli anni si sono susseguite numerose modifiche sia al sistema delle soste sia alla mobilità, proprio per venire incontro alle esigenze dei commerciati.

A far tornare l’amministrazione sui propri passi, reinserendo le strisce blu, la scarsa turnazione dei posteggi liberi presenti in prossimità dell’isola spartitraffico tra via San Giovanni e corso Mazzini – si legge nella delibera – con conseguenti ripercussioni negative per gli avventori degli esercizi commerciali presenti in zona. Dunque «per favorire la maggiore turnazione dei suddetti parcheggi è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire una nuova zona di sosta a pagamento nell’area interessata». La tariffa applicata è pari a 50 centesimi all’ora, mentre le condizioni per gli abbonamenti sono le stesse previste nella ‘Zona b’.