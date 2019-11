Niente più degrado, nuova vita per il parchetto Sant’Alfonso

La zona rimessa a nuovo: via rifiuti e materiale pericoloso per consentire ai bambini di giocare in libertà

I bambini di Termoli avranno a disposizione un parchetto ripulito e “restaurato” per poter giocare all’aria aperta. Un risultato importante quello che ha ottenuto il consigliere comunale del MoVimento 5Stelle, Antonio Bovio, che assieme ai rappresentanti dell’associazione “Termoli per i Bambini” è riuscito a far ripulire il parchetto di Sant’Alfonso. Un parchetto che vive di una storia antica: nonostante le varie amministrazioni comunali abbiano impiegato tempo e risorse nel corso degli anni per puntare ad una riqualificazione che portasse all’interno del parco nuovi giochi e nuovi spazi verdi, il parchetto Sant’Alfonso è rimasto preda dei vandali che nel corso dei mesi hanno distrutto arredi e giochi. Di qui la necessità di intervenire nuovamente per permettere ai bambini di utilizzare un’area grande ed ampia. Grazie, quindi, all’opera dell’amministrazione comunale lo spazio verde è stato ripulito di tutti i pezzi di cemento e materiale vario che lo rendevano sporco e pericoloso per i bambini e si è provveduto a una maggiore cura del verde. La speranza è che l’area possa restare così a lungo e non di nuovo preda degli incivili.