Niente più commissari per le regioni con la sanità in rosso

Per la sanità con i conti in rosso e dunque anche per quella molisana, non ci saranno più commissari. Questi ultimi che stanno gestendo Asl e ospedali nelle Regioni con la sanità in crisi potrebbero presto essere solo un ricordo. Al posto loro infatti dovrebbero esserci dei “mini-commissari”, chiamati a intervenire su singole criticità, dalle liste d’attesa al territorio. Non è escluso un affiancamento da parte delle regioni virtuose. Ad annunciarlo è Il Sole 24 Ore: nel nuovo Patto per la Salute che Governo e Regioni stanno provando a chiudere entro l’estate c’è un punto fermo: l’addio al vecchio modello del commissariamento, avviato dodici anni fa per rimettere sui binari una sanità dissestata. Sei i miliardi di euro di disavanzo l’anno per un sistema che nel 2006 aveva accumulato 10 miliardi di debiti fuori bilancio. Un “buco” imputabile a dieci regioni finite nel mirino. Oggi – dopo l’uscita dal piano di rientro di Liguria, Sar- degna e Piemonte – le Regioni sono Lazio, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. E di queste le quattro più critiche – Lazio, Campania, Calabria e Molise – sono ancora sotto commissario: terapia d’urto fatta di taglio di ospedali, riduzione del personale, massima razionalizzazione e magari ricorso a maxi addizionali.

In Molise la situazione, come noto, ha raggiunto livelli di criticità preoccupanti che hanno fatto scattare diverse forme di protesta da parte dei cittadini (l’ultima in ordine di tempo dopo la paventata chiusura del punto nascita a Termoli, salvato dal Tar). Ora i conti del Ssn stanno tornando in ordine, ma la cura imposta da piani e commissari non ha sortito lo stesso effetto sui Livelli essenziali di assistenza (Lea): liste d’attesa infinite, disuguaglianze di cura, assistenza sul territorio ancora al palo sono effetto sì di mancata attenzione all’organizzazione della sanità ma anche dei tagli a servizi e letti. E allora regioni e governo cercano una nuova strategia: intervenire sulle singole criticità con strumenti mirati e tempi certi. Il punto di contatto, a regime, sarà l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), mentre il cambio di passo sarà reso tecnicamente possibile dal nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, all’avvio da gennaio 2020. Allora si potranno mettere in piedi interventi con il bisturi, articolati su prevenzione, ospedale e territorio. Del resto, come ha detto anche il sottosegretario alla Salute, Luca Colletto, al Sole: «Siamo d’accordo con le Regioni, non ha più senso un commissariamento generale».