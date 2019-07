Niente più buche in contrada Aia Vecchia a Vinchiaturo

Ancora una missione compiuta per “Il Quotidiano del Molise”, quel mezzo di divulgazione delle segnalazioni dei nostri tantissimi lettori che ogni giorno ci scrivono chiedendoci di rendere noto ciò che non va sul territorio così da porvi rimedio. Una comunicazione attiva e partecipata quella che il giornale offre ai nostri lettori e che sempre più spesso non resta inascoltata.

Il 5 luglio scorso abbiamo pubblicato la segnalazione pervenutaci da un cittadino esasperato dalle numerose voragini presenti lungo le contrade. In partciolare, in quella di Aia Vecchia dove «la strada – si descriveva nella segnalazione – è ridotta ad un percorso di guerra» (leggi l’articolo qui). Ebbene dopo il nostro articolo, le buche che interessavano il manto stradale in questione sono state “rattoppate”. Per meglio dire, chi di dovere ha provveduto a risistemare il tratto di strada con buona pace dei residenti della zona.