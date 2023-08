Niente pausa estiva per il Fisco, da lunedì 148 versamenti

Dall’Iva all’Irpef, tutti i principali adempimenti

Più che pausa estiva, si potrebbe parlare di qualche slittamento, ma di fatto il Fisco non va in vacanza e già da domani, lunedì 21 agosto, torna a bussare alle porte dei contribuenti, in particolare alle partite Iva: dall’Imposta sul Valore Aggiunto all’Irpef, sono 148 gli adempimenti in scadenza a inizio settimana, mentre entro il 31 agosto sono complessivamente 188.

Quelle di domani sono scadenze fiscali a carattere mensile, o che cadono in questo mese, condizionate dalla sospensione tra l’1 e il 20 agosto. Al contribuente viene data la possibilità di effettuarli senza alcuna maggiorazione entro il 20 agosto (termine che slitta a lunedì 21 trattandosi di una domenica).

Si parte dall’Iva, sia per coloro che la versano mensilmente (importo di luglio), sia per coloro che hanno scelto la soluzione trimestrale (secondo trimestre 2023 con una maggiorazione dell’1%). Per chi ha scelto di rateizzare ci sono poi le scadenze di imposte dirette tra cui Irpef, addizionali, Ires, Irap e cedolare secca. Momento di versamento, inoltre, di ritenute e contributi per lavoratori dipendenti e autonomi, così come dei versamenti Inps per artigiani e commercianti. Per i sostituti d’imposta sono previsti 30 versamenti di ritenute alla fonte operate nel mese precedente (ritenute su interessi e redditi di capitale, premi e vincite, ecc.).

Chiamate al versamento anche le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza scopo di lucro e le pro-loco, che devono dichiarare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento da attività commerciali con riferimento al mese precedente.