Niente ndocciata, il Covid blocca il “rito del fuoco” più antico d’Italia

Brutto colpo per l’economia turistica alto molisana, infatti la Pro Loco di Agnone ha fatto trapelare l’anticipazione che la ndocciata dell’8 dicembre, giorno della Conezione, non verrà organizzata, a causa dei divieti agli assembramenti previsti dalla fase tre delle misure anti contagio da Covid 19. Del resto si era già capito che la manifestazione sarebbe saltata, come sono saltati i Misteri a Campobasso, le Carresi e tanti altri eventi di massa. Gli stessi boscaioli in primavera non hanno tagliato gli abeti a Montecastelbarone prevedendo quello che poi è accaduto. Un brutto colpo per l’economia turistica della zona che l’8 dicembre di ogni anno vedeva arrivare ad Agnone decine di migliaia di turisti e visitatori.