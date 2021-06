Mimmo di Iorio

Niente luna questa sera, i miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto. Domani che farò? Andrò al Museo, armato, come sempre, della “scatola dei ricordi”, per immortalare la bellezza. Porterò il microfono, per raccontare della bellezza. Ma anche questo anno, come lo scorso, ci ha privati della bellezza. Al Museo troverò amici e colleghi, ma non la bellezza. Niente Angeli e nessun Diavolo: non ci saranno i bambini, ma solo tanta tristezza. Il che, paragonato alla tragedia che stiamo vivendo, alla disperazione di tante famiglie, è pressoché nulla. Ma è comunque una sventura per tutti i campobassani che mai nella propria vita avevano immaginato di non vederli uscire per un anno, figuriamoci per due.

Strutture vuote e silenzio: è quanto troveremo domani. Che sarebbe stata la domenica dei Misteri. E, invece, per il secondo anno di fila, sarà la domenica del ricordo. O del rimpianto. Di sicuro non ci saranno le solite emozioni, che sembrano ormai lontane, e saremo ancora privi della somma bellezza. Di quegli Ingegni che ruotano nel vento, tra sacro e profano, misteri e tradizioni.

Messa da parte per un attimo la tristezza, il pensiero vola già a quando potremo, si spera il prossimo anno, finalmente tornare a vederli. E sarà l’emozione più grande, la “festa” più attesa, il volo più incantevole. Per quest’anno Campobasso sarà spoglia, ancora una volta, del suo abito più bello.

Niente luna e niente sogni. Solo la trepidante attesa di un immenso piacere, “ma in attendere è gioia più compìta”. Per ora ci accontentiamo dell’assordante silenzio da gustare davanti alla maestosità degli Ingegni. Certi che “rifioriranno le gioie passate, col vento caldo di un’altra estate”. Ma sarà la prossima.

