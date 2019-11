«Niente loculi e degrado, la maggioranza dimentica il cimitero»

L’opposizione di centrodestra bacchetta l’amministrazione M5S: «Stuazione peggiorata dopo l’allagamento. Servono azioni più incisive»

CAMPOBASSO. Il centrodestra al Comune di Campobasso torna a riaccendere i riflettori sul cimitero del capoluogo. I consiglieri Mario Annuario (Fratelli d’Italia), Domenico Esposito (Forza Italia), Alberto Tramontano, Alessandro Pascale e Maria Domenica D’Alessandro (Lega), Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino (Popolari per l’Italia) in una nota congiunta chiedono «alla maggioranza pentastellata delle spiegazioni in merito al degrado strutturale in cui versa il cimitero e, soprattutto, sulla mancanza di loculi. Ricordiamo come la situazione sia peggiorata, dallo scorso mese di settembre, dopo l’allagamento di una parte del cimitero, che costrinse l’amministrazione comunale a traslare le salme altrove. Non può una città capoluogo dimenticarsi del cimitero, dove occorrono azioni urgenti finalizzate a restituire la giusta dignità a ogni angolo dell’area. A nostro avviso, servirebbero azioni più incisive per quel che concerne la manutenzione, sia delle tombe sia dei viali, ma anche del verde presente. Discorso a parte merita la mancanza di loculi, per i quali – si conclude nella nota – occorrerebbe, quanto prima, provvedere a risolvere il problema, al fine di evitare, ai cittadini già provati dal dolore, ulteriori momenti di sconforto in una situazione già difficile».