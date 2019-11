Niente Lidl a Pesco Farese, ma altri negozi cinesi

Si parla di un capannone a due piani con locali ad uso ufficio e area commerciale

RIPALIMOSANI. La costruzione che sta sorgendo in viale Unità d’Italia a Ripalimosani (a poche centinaia di metri della rotonda delle Sei Torri all’ingresso di Campobasso), pur non passando inosservata, non sembra avere la parvenza di design innovativo, architettura iconica, soluzioni tecnologiche e materiali ecosostenibili come il maxi-polo dello shopping “Il Centro” di Arese (Milano) dello shopping progettato dall’architetto di fama internazionale Michele De Lucchi. Nulla, insomma, che possa far evocare lo spettro (a seconda dei punti di vista) di un centro commerciale propriamente detto. La dicitura del progetto recita infatti: “Ampliamento edificio commerciale e uffici con parziale demolizione e ricostruzione piano di industrializzazione Pesco Farese”. In una parola: riqualificazione.

La conferma arriva ipso facto da fonti tecnico-istituzionali competenti e si riferisce proprio all’area che si trova di fronte ad una nota attività commerciale nel settore delle calzature e dell’abbigliamento in genere su cui un privato (la famiglia Potito) sta costruendo un capannone a due piani in cui saranno realizzati locali ad uso ufficio in quello superiore e adibito ad area commerciale quello inferiore. Su quest’ultima, sempre secondo fonti accreditate, avrebbero messo gli occhi gli imprenditori cinesi, che già gestiscono l’attività che vi sorge accanto, i quali avrebbero alte probabilità di concretizzare questo interesse. Quindi niente brand stranieri più o meno noti (come la catena di supermercati Lidl e altri su cui circolavano le solite voci incontrollate), ma una sorta di “complementarietà” con ciò che già esiste. Si tratta quindi di una riqualificazione di un’area – meno centrale e frequentata – spesso sfruttata per mettere ciò che non si può ospitare in bella vista nel centro o vicino a qualche edificio di pregio.