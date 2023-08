Niente Imu e Tari per almeno 7 anni: sgravi fiscali per chi investe nella zona Pip di Larino

Per quanto riguarda, invece, il contributo di costruzione, è prevista l’esenzione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per qualsivoglia intervento per le imprese che investono nell’area Zes di Larino

Misure importanti quelle deliberate dal comune di Larino nell’ultima seduta di consiglio comunale con sgravi fiscali a sostegno delle aziende interessate a installarsi nella zona Pip delle Piane di Larino. Tali agevolazioni sono previste dal Piano Strategico di Sviluppo varato dal Commissario straordinario del Governo Manlio Guadagnolo per la Zes Adriatica di cui anche l’area artigianale e produttiva del centro frentano fa parte. Con la deliberazione votata all’unanimità dall’assemblea consiliare “sarà posta in essere ogni iniziativa utile alla promozione di una maggiore attrattività per gli investimenti nel territorio comunale”. Per quel che riguarda la leva fiscale, la delibera prevede l’esonero dal pagamento dell’Imu e della Tari per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento sugli immobili rientranti nel progetto di investimento esistente o da realizzare ricadente nel perimetro della Zes. Per quanto riguarda, invece, il contributo di costruzione, è prevista l’esenzione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per qualsivoglia intervento per le imprese che investono nell’area Zes di Larino.